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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 15:06 BJT

新兴汇市：中国经济忧虑拖累多数亚币扩大跌幅，马币创17年新低

亚洲 当日 今年以来 2014年

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日圆 119.31 119.05 -0.22 +0.29 119.66

坡元 1.4259 1.4249 -0.07 -7.01 1.3260

台币 32.689 32.833 +0.44 -2.97 31.718

韩元 1203.77 1193.40 -0.86 -8.68 1099.30

泰铢 36.03 35.87 -0.44 -8.69 32.90

菲律宾披索 46.91 46.73 -0.38 -4.67 44.72

印尼卢比 14238.00 14160.00 -0.55 -13.05 12380.00

印度卢比 66.76 66.46 -0.45 -5.59 63.03

马币 4.3070 4.2585 -1.13 -18.82 3.4965

人民币 6.3668 6.3559 -0.17 -2.56 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 王颖/刘秀红/王兴亚/张明钧; 审校 李春喜/陈宗琦/)

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