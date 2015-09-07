全球金市：金价在两周半低点挣扎，美国就业数据未能使升息时机明朗

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“虽然美国8月新增就业低于预期，但在周五非农就业报告公布后，仍给人以就业市场状况良好的印象，”澳新银行分析师在报告中称。
“数据的整体基调肯定是稳健到足以促使美联储在本月稍后采取动作。”
黄金交易员称，由于持续存在的不确定性，在美联储9月16-17日会议召开前，金价很可能将承压。(完)
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(编译 王颖/白云; 审校 于春红)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”