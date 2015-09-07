全球金市：金价在两周半低点挣扎，美国就业数据未能使升息时机明朗

“虽然美国8月新增就业低于预期，但在周五非农就业报告公布后，仍给人以就业市场状况良好的印象，”澳新银行分析师在报告中称。

“数据的整体基调肯定是稳健到足以促使美联储在本月稍后采取动作。”

黄金交易员称，由于持续存在的不确定性，在美联储9月16-17日会议召开前，金价很可能将承压。(完)

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