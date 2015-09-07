日本股市：日经指数从七个月低点回升小幅收高，交投依然震荡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
今日多数时间交投淡静，但尾盘交易量增加。下跌股家数超过上涨股，分别为1,060和724支，彰显市场人气疲弱。
美国业务较多的汽车生产商股价表现较好，部分受日圆稳步走软提振。丰田汽车 和本田汽车 分别上涨1.2%。
东芝 涨1.8%，该公司之前公布了年度财报，缓解了市场疑虑。市场之前担心，该公司若再度不能在截止日前前公布财报，则可能被列入观察名单。
东证股价指数 小涨0.1%至1,445.65点。JPX-日经400指数 亦涨0.1%至12,977.78点。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”