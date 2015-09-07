日本股市：日经指数从七个月低点回升小幅收高，交投依然震荡

今日多数时间交投淡静，但尾盘交易量增加。下跌股家数超过上涨股，分别为1,060和724支，彰显市场人气疲弱。

美国业务较多的汽车生产商股价表现较好，部分受日圆稳步走软提振。丰田汽车 和本田汽车 分别上涨1.2%。

东芝 涨1.8%，该公司之前公布了年度财报，缓解了市场疑虑。市场之前担心，该公司若再度不能在截止日前前公布财报，则可能被列入观察名单。