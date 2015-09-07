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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 15:19 BJT

台湾债市：指标券殖利率终止连三跌，因明日将标债市场观望气氛浓

* 指标10年公债殖利率收微升，终止连三跌
    * 殖利率跌至低档，短多获利了结卖压出笼
    * 料明日104/12期主要区间在1.11-1.15%

    路透台北9月7日 - 台湾指标10年公债104/12期 发行前交易殖利率周一收
微升，终止连续第三日收低走势。交易员表示，因殖利率下跌到相对低档，且随标债进入倒
数，今天多头大都趋于谨慎，短多获利了结卖压出笼，使殖利率止跌小升。
    
    他们并称，今天不但短多谨慎以对，空方态度亦趋保守，不敢冒然进场做空，使殖利率
陷入区间整理，交投显得较安静。
    
    〞今天观望超浓的，我把空单回补就不玩了，现在10年券殖利率只有1%多，简直是世界
末日了，真的快疯了。〞一位大型公股行库主管说。
    
    一位大型证券商主管认为，由于明天将标债，今天市场观察气氛转浓属正常；而明天开
标后的殖利率走势，取于一家大型金融机构是否标满三成的上限。
    
    他说，倘若该机构标满三成，即表示市场认同殖利率往下的事实，后市仍有机会进一步
走低。
    
    104/12期公债发行前交易殖利率收盘前低是8月25日的1.06%，这也是历史低位。
    
    台湾财政部周二将标售10年期公债104/12 。路透调查显示，因未来美国联
邦储备理事会(FED)可能升息，以及台湾央行可能降息等不确定因素，加上目前殖利率跌至
相对低点，使金融机构追低意愿甚低，甚至不排除以较高的利率投标，达到以价制量的目的
；预计该期公债得标利率将落在1.12-1.15%。 

    交易员预估，明日104/12期发行前交易殖利率区间暂看在1.11-1.15%。 
                       
      收盘价                 涨跌幅      报价(%)          区间(%)     成交值
  年    期别                 (基点)                                 (亿台币)
  期                                                               
  10  104/12                  +0.80      1.1250%   1.1170-1.1300%      90.00
    
    本周全球重要经济事件和数据包括：
             

         30      104/11                      没有成交
         20       104/7                      没有成交
         10       104/5                        1.1840
          5       104/9                        0.7366
          3       104/1                      没有成交
          2      104/10                      没有成交
 (完)      

 (记者 罗两莎 ；审校)

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