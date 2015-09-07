台湾债市：指标券殖利率终止连三跌，因明日将标债市场观望气氛浓

* 指标10年公债殖利率收微升，终止连三跌 * 殖利率跌至低档，短多获利了结卖压出笼 * 料明日104/12期主要区间在1.11-1.15% 路透台北9月7日 - 台湾指标10年公债104/12期 发行前交易殖利率周一收 微升，终止连续第三日收低走势。交易员表示，因殖利率下跌到相对低档，且随标债进入倒 数，今天多头大都趋于谨慎，短多获利了结卖压出笼，使殖利率止跌小升。 他们并称，今天不但短多谨慎以对，空方态度亦趋保守，不敢冒然进场做空，使殖利率 陷入区间整理，交投显得较安静。 〞今天观望超浓的，我把空单回补就不玩了，现在10年券殖利率只有1%多，简直是世界 末日了，真的快疯了。〞一位大型公股行库主管说。 一位大型证券商主管认为，由于明天将标债，今天市场观察气氛转浓属正常；而明天开 标后的殖利率走势，取于一家大型金融机构是否标满三成的上限。 他说，倘若该机构标满三成，即表示市场认同殖利率往下的事实，后市仍有机会进一步 走低。 104/12期公债发行前交易殖利率收盘前低是8月25日的1.06%，这也是历史低位。 台湾财政部周二将标售10年期公债104/12 。路透调查显示，因未来美国联 邦储备理事会(FED)可能升息，以及台湾央行可能降息等不确定因素，加上目前殖利率跌至 相对低点，使金融机构追低意愿甚低，甚至不排除以较高的利率投标，达到以价制量的目的 ；预计该期公债得标利率将落在1.12-1.15%。 交易员预估，明日104/12期发行前交易殖利率区间暂看在1.11-1.15%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 +0.80 1.1250% 1.1170-1.1300% 90.00 本周全球重要经济事件和数据包括： 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.1840 5 104/9 0.7366 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 罗两莎 ；审校)