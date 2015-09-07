中国债市：13家机构获批进入银行间债市，含QFII、境外机构及RQFII

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透上海9月7日 - 中国人民银行金融市场司公告称，新批准13家机构进入银行间债券市场，包括四家QFII(合格境外机构投资者)、三家境外机构以及六家RQFII(人民币合格境外机构投资者)。
刊登在中国货币网的公告显示，此次获准进入银行间债市的QFII包括法国巴黎投资管理亚洲有限公司、加拿大丰业银行 等；境外机构包括摩根大通银行香港分行、安泰商业银行、澳大利亚澳洲联邦银行；RQFII包括施罗德投资管理（新加坡）有限公司、星展银行 等。
据中国外汇交易中心统计数据显示，截至周日，中国银行间本币市场共有9,567家成员。除境内银行、基金、券商和保险等外，还有113家境外银行、111家RQFII、16家境外保险公司以及32家QFII。
此外，今年1-8月，境外投资者达成现券交易5,870.57亿元，占全市场现券交易量的1.2%。
中国央行2010年8月发布通知，允许境外人民币清算行等三类机构运用人民币投资银行间债券市场。具体包括境外中央银行或货币当局(境外央行)、香港、澳门地区人民币业务清算行(港澳人民币清算行)，以及跨境贸易人民币结算境外参加银行(境外参加银行)。
中国人民银行今年7月发布通知称，境外央行、国际金融组织、主权财富基金等相关境外机构投资者进入银行间市场，向中国央行提交银行间市场投资备案表即可；同时放开投资额度限制，相关境外机构可自主决定投资规模。
而证监会等部门在2012发布的合格境外机构投资者(QFII)相关规定则表示，在批准投资额度内，QFII可以投资于在证券交易所交易的股票、债券和权证，在银行间债券市场交易的债券等人民币金融工具。(完) (发稿 边竞; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”