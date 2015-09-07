更正-台湾货币市场：短率续处低位，资金宽裕令一年期定存单得标利率低于预期

(更正加计前期1%的超额准备数字) * 期初资金宽裕令短率续处低位 * 一年定存单得标利率低于预期 * 短票发票量偏少略显供不应求 * 债券RP交投略向区间低位靠拢 记者 詹静宜 路透台北9月7日 - 台湾银行间短率周一持稳低位；银行资金调度人员指出，时序迈入 提存期初，银行间资金水位偏高，但拆款需求疲软及短票供不应求造成资金去化管道有限， 令一年期定存单得标利率跌破0.45%整数关卡，短率料续处既有区间低位。 他们并表示，尽管银行间期初倾向负数操作，但市场资金仍显宽裕，且央行此前调降银 行代收隔夜拆款利率至0.32%后，带动市场降息预期升温，近期短率持续徘徊低位。 〞今天蛮好拆入的，现在缺钱比多钱好，钱多也销不掉。〞一位大型公股银资调人士说 。 台湾央行稍早公布，今日标售的1,500亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.447% ，低于市场预期的0.45%附近，并较前次标售均标0.494%走低4.7个基点，是连11次走低。高 标则落在0.453。 本地时间15:04 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.689 32.833 台湾加权股价指数<.TWII 7,986.56 8,000.60 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.321% 0.322% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.280-0.370% 0.280-0.370% --一周拆款利率区间 0.330-0.410% 0.320-0.420% --两周拆款利率区间 0.370-0.400% 0.320-0.400% **发票量偏少** 短票方面，票券商交易员表示，月初发票量较少，且景气欠佳令企业周转金需求低迷， 企业发票需求也跟着降温，在票源有限的情况下，较难以满足银行间踊跃的买票需求，致短 票利率维持在现有低位水准。 〞今天一大早就有一堆大行出来要票，跨月的短票也早就在做，市场资金真得很多。〞 一位票券公司交易员说。 大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.47%，上日亦在0.47%；部分6 0天期短票也成交在0.47%。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 474%，前日在0.473%；上日成交量157.34亿台币，前日50.89亿台币。 本周到期台湾央行存单金额为14,930.7亿台币，落点分别为周一2,624亿、周二6,811亿 、周三2,277.5亿、周四2,442.2亿、周五776亿。今日存单到期发行金额稍晚公布。 拆款中心资料 显示，修正后周五超额准备为116亿台币，至周日累积超额准备为3 49亿台币、加计前期1%的超额准备1,700亿台币。 **RP交投靠向区间低位** 债市附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，短线台债交投仍显清淡，券商间资金缺 口小，且券源持续偏少，月初在钱多票少的情形下，RP利率交投略向区间低位靠拢。 〞今天市场钱多，连很少往来的寿险客户都打来要券。〞一位证券商交易员说。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.46-0.48%，少数成交0.49%；10天期 以上公司债RP主要成交在0.57-0.58%，以上报价皆大致持平上日区间。 大型票券商与金融机构承作的极短天期公债附买回利率区间落在0.42-0.45%；极短天期 公司债RP利率区间则落在0.45-0.49%，皆与上日变化不大；债券附买回成交利率高低与票券 商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 黄凯)