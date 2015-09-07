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市场报道 | 2015年 9月 7日 星期一 15:35 BJT

《汇市简讯》英镑盘初小升，受空头回补扶助

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* 英镑在欧洲市场开局良好，似乎受空头回补扶助

* 周五触及6月低点1.5170

* 出现一些空头获利了结

* 企业少量欧元/英镑卖盘带来额外支撑，总体交投量较低

* 初步阻力位为9月3日低点1.5219。小时图一目均衡云区在1.5240-70

* 100小时移动均线切入位在1.5267，支撑位为今日低点，随后为5月6日低点1.5150

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张涛)

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