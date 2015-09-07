《汇市简讯》英镑盘初小升，受空头回补扶助

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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* 英镑在欧洲市场开局良好，似乎受空头回补扶助
* 周五触及6月低点1.5170
* 出现一些空头获利了结
* 企业少量欧元/英镑卖盘带来额外支撑，总体交投量较低
* 初步阻力位为9月3日低点1.5219。小时图一目均衡云区在1.5240-70
* 100小时移动均线切入位在1.5267，支撑位为今日低点，随后为5月6日低点1.5150
(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 张涛)
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