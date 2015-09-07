基金观点：贝莱德认为中国楼市已浮现契机，将增加商业地产投资

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月7日 - 贝莱德(Blackrock) 一名高管周一表示，在中国经济与信贷环境近期走弱后，已是相当不错的切入点，该公司的私募股权部门已准备增加对中国商业地产的曝险。
贝莱德亚太地区房地产主管John Saunders对路透表示，该公司将以中国一线城市与特定二线城市的高档购物中心、A级与B级的写字楼为标的。
“我们认为近期的低迷是很好的切入点，会有一些不错的商机，”Saunders在香港办公室受访时表示。
贝莱德为全球最大资产管理公司，在亚洲的地产投资约80亿美元。(完) (编译 陈宗琦；审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”