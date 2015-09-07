基金观点：贝莱德认为中国楼市已浮现契机，将增加商业地产投资

路透香港9月7日 - 贝莱德(Blackrock) 一名高管周一表示，在中国经济与信贷环境近期走弱后，已是相当不错的切入点，该公司的私募股权部门已准备增加对中国商业地产的曝险。

贝莱德亚太地区房地产主管John Saunders对路透表示，该公司将以中国一线城市与特定二线城市的高档购物中心、A级与B级的写字楼为标的。

“我们认为近期的低迷是很好的切入点，会有一些不错的商机，”Saunders在香港办公室受访时表示。