台湾汇市：台币随亚币连四日收贬，外资汇出但量能不大

* 台币随亚币第四日走贬 * 外资虽买汇但量能不大 * 明日台币实质交易区间暂看32.650-32.750 路透台北9月7日 - 台币兑美元 周一收盘连四日收贬，随亚币走弱。汇银人士 表示，美国非农就业数据巩固美国升息的预期，亚币全面走弱，外资也汇出，不过全日交投 偏淡，成交量能不大。 汇银人士表示，亚币中包括韩元、坡元今日都走弱，不过台币在收盘前的实质交易价位 ，并未贬破32.700，主要还是有部分出口商进场抛汇，限缩了台币的贬势。 〞外资应该是有买(美元)，但量不多就是了，〞一位小型商银交易员表示。 至于今日稍晚财政部公布了8月出口较上年同期衰退14.8%，逊于预期。 汇银人士表示，台湾疲弱的出口更逊于市场预期，预料短期内台币不排除因疲弱的经济 表现偏弱。 只不过，也有汇银人士认为，中国人民银行行长先前喊话维稳股市和汇市，短期内台币 虽不排除趋贬，但贬幅料不会跌破先前的33整数关卡。 中国央行行长周小川近日在二十国集团（G20）财长和央行行长会议上称，人民币兑美 元汇率已经趋于稳定，中国股市调整也已大致到位，金融市场可望更为稳定。 今日台币实质交易区间在32.651-32.717，上日交易区间在32.516-32.579。明日的实质 汇价主要区间暂看32.650-32.750。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前一个月天期美元/台币换汇点溢价幅度略 有扩大。一个月美元/台币远汇 尾盘报32.755/32.795，上日收在32.690。 台湾股市周一随美股走弱收跌0.18%，惟跌幅有限。台湾证券交易所资料显示，外资及 陆资在台股卖超21.11亿台币，连两日卖超共计58.57亿台币 。 本/下周国际重要经济数据和事件： 9/7(一)：德国7月工业生産； 9/8(二)：台湾8月CPI；中国8月进出口贸易数据；日本8月服务业景气判断指数；德国7 月经季调贸易收支；欧元区第二季GDP修正值；美国7月消费者信贷；韩国8月失业率；美国 明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表演说； 9/9(三)：日本8月消费者信心指数；英国7月工业生産和制造业産出；英国7月贸易收支 ；韩国8月进出口物价；日本8月企业物价和7月机械订单；英国央行货币政策委员会会议(至 10日)； 9/10(四)：中国8月CPI和PPI；美国8月进出口物价；美国7月趸售库存和销售；日本第 三季大型制造业景气判断指数；英国央行公布利率决定，幷公布9月政策会议的会议记录； 9/11(五)：德国8月CPI和HICP终值；美国8月PPI数据；密西根大学美国9月消费者信心 和现况指数；美国8月联邦预算；欧盟财长非正式会议(至12日)；韩国央行利率决议； 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 32.935 32.833 32.651-32.935 32.900 5.81 7.03 元太外汇经纪公司 32.937 32.835 32.652-32.937 32.902 4.25 2.98 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 0.045/0.055 0.015/0.030 美元/台币六个月期 0.010/0.045 -0.020/0.015 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 高洁如; 审校 林高丽)