更新版 1-企业并购：乐购韩国事业Homeplus以61亿美元售予MBK牵头财团

路透先前报导指出，MBK为Homeplus的优先竞购者。Homeplus拥有140家大型超市、375家超市、以及327家便利商店。加拿大退休金计划投资委员会是后来参与进来的。

这个由MBK牵头的财团表示，计画未来两年投资1万亿(兆)韩元(8.31亿美元)在Homeplus，以提升其竞争力。

其他MBK的资产还包括保险业者ING Life Korea，该事业是荷兰国际集团(ING)于2013年退出韩国时以约12.7亿欧元售出；另外还有以约11亿美元收购的韩国净水设备销售商Coway ，目前MBK正考虑再度出售Coway。