更新版 1-企业并购：乐购韩国事业Homeplus以61亿美元售予MBK牵头财团

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透先前报导指出，MBK为Homeplus的优先竞购者。Homeplus拥有140家大型超市、375家超市、以及327家便利商店。加拿大退休金计划投资委员会是后来参与进来的。
这个由MBK牵头的财团表示，计画未来两年投资1万亿(兆)韩元(8.31亿美元)在Homeplus，以提升其竞争力。
其他MBK的资产还包括保险业者ING Life Korea，该事业是荷兰国际集团(ING)于2013年退出韩国时以约12.7亿欧元售出；另外还有以约11亿美元收购的韩国净水设备销售商Coway ，目前MBK正考虑再度出售Coway。
汇丰银行 担任乐购的首席财务顾问，而巴克莱银行则担任财务顾问。MBK的顾问则为德意志银行 及花旗集团 。(完) (编译 张明钧/李春喜; 审校 张涛/蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”