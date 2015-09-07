路透基点：台湾福贞控股签署5,600万美元首次联贷案--TRLPC

路透香港9月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，福贞控股股份有限公司已经与一些银行签署公司的首笔联贷--5,600万美元的五年期贷款。

玉山商业银行为唯一牵头行兼簿记行，其他四家银行为参贷行。

这笔贷款最初目标规模为7,000万美元，现在分为三部分。福贞控股是A部分3,200万美元的借款人，其子公司Joubert Holdings Ltd和山东福贞金属包装有限公司分别为B部分2,400万美元和C部分2,400万美元的借款人。B部分和C部分总额不能超过2,400万美元。

贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码198个基点。若台北金融业美元拆借利率(TAIFX)与Libor之差超过35个基点，借款人将支付超出部分。

贷款资金将用于再融资和运营资本。该交易于8月13日签署。

福贞控股创建于1995年，在中国福建、湖北、广东和山东省设有四家工厂。

额度分配情况如下(单位：百万美元)

牵头行兼簿记行 A部分 B部分/C部分

玉山商业银行 17.3 9.3

参贷行

华南商业银行 4.2 4.2

彰化银行 3.5 3.5

大众银行 3.5 3.5

台新银行 3.5 3.5

总计 32 24

(完)