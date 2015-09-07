中港证券：沪港通北向A股交易午盘尾段买盘涌现，净流出大幅收窄

沪股通盘初开始卖盘多于买盘，导致每日额度余额维持逾100%的水平，直至下午2时48分每日额度余额突然由141.27亿元人民币掉头向下，终场降至130.86元，余额水平回落至100%，反映买盘与卖盘基本相当。

沪港通今日成交金额为45.03亿元，较上周三即假期前一个交易日的总成交金额缩减43%；周一买入金额为21.63亿元，卖出23.4亿元。市场人士称，A股小长假后延续颓势，可能因而吸引外资资金流入。