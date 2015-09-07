中港证券：沪港通北向A股交易午盘尾段买盘涌现，净流出大幅收窄

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月7日 - 中国股市反弹乏力，惟沪港通北向A股交易（沪股通） 周一午盘尾段买盘涌现，并带动净流出情况明显改善。
沪股通盘初开始卖盘多于买盘，导致每日额度余额维持逾100%的水平，直至下午2时48分每日额度余额突然由141.27亿元人民币掉头向下，终场降至130.86元，余额水平回落至100%，反映买盘与卖盘基本相当。
沪港通今日成交金额为45.03亿元，较上周三即假期前一个交易日的总成交金额缩减43%；周一买入金额为21.63亿元，卖出23.4亿元。市场人士称，A股小长假后延续颓势，可能因而吸引外资资金流入。
中国股市沪综指 盘初一度冲高近2%后再度回落，终场收挫2.5%，为连续第四日下跌。
分析师指出，尽管监管层继续表态安抚市场情绪，无奈A股人气依然低迷，量能无法放大，加上护盘资金明显缺位导致银行等金融股重挫，导致大盘欲攻乏力，预计短线仍将继续向下寻底。
沪港通南向港股交易（港股通） 方面，今日成交总金额为24.4亿港元，其中买入15.35亿港元，卖出9.05亿港元。
大市恒生指数 周一收跌1.23%，报20,583.52点；国企指数 亦跌0.72%，报9,103.22点。（完）
(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”