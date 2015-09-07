《中国新债预测》国开行四期债定位料仅略低于二级，资金紧势致需求偏弱

* 招标品种：国开行3/5/7/10年固息债

* 期限及招标金额：3/5年40亿元；7年50亿元；10年70亿元

* 招标时间: 3/5年：9月8日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

* 受访人数: 8位(银行和券商)

* 预测区间：3.26%-3.33%；3.45%-3.53%；3.76%-3.83%；3.74%-3.80%

* 预测均值: 3.29%；3.49%；3.79%；3.78%

路透北京9月7日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行3-10年四期债，其中10年期为第18期品种新发。路透调查显示，股市动荡以及央行滚动释放流动性已致使近期二级市场收益率下行较多，同时最近降准对资金面的影响并不明显，明日国开新债需求料难再现前期火爆场面，整体中标定位或仅仅略低于二级市场水平。

市场人士并称，降准自昨日起实施，但今日资金面未有明显缓解，同时人民币汇率仍未见稳定，资金面的掣肘将拖累买需，需要关注的是央行明日公开市场操作情况。

北京一银行交易员表示，预计明日需求会偏弱，一是前期央行放水令收益率已经下了不少，二是降准生效后市场资金并没有明显宽松。

“个人一直觉得前期7D（七天）逆回购和SLO（短期流动性调节工具）都是为了过渡到降准生效的，明天是否会续还是存疑的，这也是明天发行情况的关键。”他说。

今日二级市场整体波动有限，短券收益率微跌，长端品种则在部分机构止盈压力下，收益率稍走升。上海一银行交易员亦称，今天二级市场收益率还上去一点，“（明日）需求一般吧，还是资金的问题，没觉得宽松了。”

中国股市方面，尽管监管层继续表态安抚市场情绪，无奈A股人气依然低迷，量能无法放大，加上护盘资金明显缺位导致银行等金融股重挫，导致大盘欲攻乏力。沪综指 周一收挫2.5%，为连续第四日下跌。

银行间债市固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、七及10年期最新收益率分别为3.2882%、3.5196%、3.7759%和3.7784%。

上述三、五、七期债分别为该行2015年第17、13、16金融债增发品种，票面利率依次为3.26%、3.86%、3.94%；10年期为第18期品种新发。

具体发行条款如下：

2015第17、13、16期增发和18期新发债

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发行上限 3/5年40亿元；7年50亿元；10年70亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标时间 3/5年：9月8日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40

招标方式 3/5/7年：单一价格(荷兰式)；10年：单一利率(荷兰式)

缴款日 9月10日

起息日 3年：8月27日；5年：6月25日；

7年：7月10日；10年：9月10日

分销期 9/9-9/10

上市日 9月14日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%