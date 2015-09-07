《全球汇市》美元兑日圆和瑞郎上涨，受股市企稳影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1158 1.1146 0.11 -7.76 1.2097
美元/日圆 119.29 118.99 0.25 -0.14 119.68
欧元/日圆 133.10 132.71 0.29 -8.35 144.77
美元/瑞郎 0.9722 0.9714 0.08 -2.20 0.9941
英镑/美元 1.5227 1.5169 0.39 -2.22 1.5573
美元/加元 1.3244 1.3278 -0.28 14.00 1.1618
澳元/美元 0.6938 0.6903 0.48 -15.06 0.8168
新西兰元/美元 0.6279 0.6277 0.03 -19.47 0.7797
欧元/瑞郎 1.0849 1.0838 0.10 -9.79 1.2026
欧元/英镑 0.7326 0.7344 -0.25 -5.53 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.4075 9.4140 -0.07 -0.01 9.4688
美元/挪威克朗 8.2798 8.3008 -0.25 10.81 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/王洋/张明钧/孙茉莉; 审校 蔡美珍/李春喜/张涛)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”