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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 16:23 BJT

《全球汇市》美元兑日圆和瑞郎上涨，受股市企稳影响

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1158 1.1146 0.11 -7.76 1.2097

美元/日圆 119.29 118.99 0.25 -0.14 119.68

欧元/日圆 133.10 132.71 0.29 -8.35 144.77

美元/瑞郎 0.9722 0.9714 0.08 -2.20 0.9941

英镑/美元 1.5227 1.5169 0.39 -2.22 1.5573

美元/加元 1.3244 1.3278 -0.28 14.00 1.1618

澳元/美元 0.6938 0.6903 0.48 -15.06 0.8168

新西兰元/美元 0.6279 0.6277 0.03 -19.47 0.7797

欧元/瑞郎 1.0849 1.0838 0.10 -9.79 1.2026

欧元/英镑 0.7326 0.7344 -0.25 -5.53 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4075 9.4140 -0.07 -0.01 9.4688

美元/挪威克朗 8.2798 8.3008 -0.25 10.81 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞/王洋/张明钧/孙茉莉; 审校 蔡美珍/李春喜/张涛)

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