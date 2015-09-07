路透伦敦9月7日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

英镑/美元：已跌穿50%回档位及通道底部1.5249/30，处于守势。这迫使我们更加看跌，因为这足以引发汇率跌向6月低位1.5172和61.8%回档位1.5088。盘中涨势面临的首档阻力位是200日移动均线切入位1.5356，然后是8月7日低点1.5425，之后是近期高位1.5660及1.58175。

欧元/美元：自稳健的美国非农就业报告公布以来一直处于守势。上周跌至55日移动均线切入位1.1092。我们的注意力已转向1.1006左右的云区底部，这是通道底部1.0900前面的防线。近期涨势料将在1.1330及1.1460/70处受阻。若上行突破1.1470，则将使我们转为中性立场，或重新试探近期高位1.1713及通道顶部1.1746。

美元/日圆：上周突破200日移动均线切入位120.82的尝试失败，仍处于守势。在此下方仍面临卖压。近期未能突破61.8%回档位121.80，预计上行空间仍将受到该水平限制，料将重新测试118.33/25(3月低位)，继而是年内及近期低位116.15/115.85，紧接着将是2012-2015年的上升趋势线115.56，接下来是自2011年低点开始的整个升势的23.6%回档位113.98，预计该点位将能经受住最初的考验。只有跌穿113.98，才意味着将继续下探2011年开始的升势的38.2%回档位106.60/105.85，这也是200个月移动平均线切入位所在，我们预计这一点位将能守住。

美元/瑞郎：上周在78.6%费波纳奇回档位0.9765遇阻，该点位及8月17日高位0.9800构成近期关键阻力位。只有收于0.9800上方才能触发对近期高位0.9903的重新测试，之后才能上探心理阻力位1.00及2015年内高点1.0295。在240分钟技术图表上已出现13个波浪，预示有可能出现小幅回落。下行首档支撑位在0.9675/16附近，然后是200日移动均线切入位0.9541。此为三个月支撑线及近期低位0.9282/60之前的防线。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1146 1.1146 0.00 -7.86 1.2097

美元/日圆 119.29 118.99 0.25 -0.14 119.68

欧元/日圆 132.96 132.71 0.19 -8.44 144.77

美元/瑞郎 0.9730 0.9714 0.16 -2.12 0.9941

英镑/美元 1.5210 1.5169 0.28 -2.33 1.5573

美元/加元 1.3265 1.3278 -0.12 14.18 1.1618

澳元/美元 0.6924 0.6903 0.28 -15.23 0.8168

新西兰元/美元 0.6271 0.6277 -0.10 -19.57 0.7797

欧元/瑞郎 1.0847 1.0838 0.08 -9.80 1.2026

欧元/英镑 0.7326 0.7344 -0.25 -5.53 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4187 9.4140 0.05 0.11 9.4688

美元/挪威克朗 8.2798 8.3008 -0.25 10.81 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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