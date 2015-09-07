中国经济：国务院计划到2020年融资租赁业规模和竞争力居世界前列

路透北京9月7日 - 中国国务院周一公布关于加快融资租赁业发展的指导意见称，对融资租赁公司设立子公司，不设最低注册资本限制，允许融资租赁公司兼营与主营业务有关的商业保理业务；计划到2020年形成一批龙头企业，使国内融资租赁业市场规模和竞争力水平位居世界前列。