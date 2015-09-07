中国经济：国务院计划到2020年融资租赁业规模和竞争力居世界前列

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京9月7日 - 中国国务院周一公布关于加快融资租赁业发展的指导意见称，对融资租赁公司设立子公司，不设最低注册资本限制，允许融资租赁公司兼营与主营业务有关的商业保理业务；计划到2020年形成一批龙头企业，使国内融资租赁业市场规模和竞争力水平位居世界前列。
中国政府网发布的指导意见表示，引导和规范各类社会资本进入融资租赁业，支持民间资本发起设立融资租赁公司等，促进投资主体多元化。
促进融资租赁业发展方面，指导意见并称，减少对融资租赁发展的制约，进口租赁物涉及配额、许可证、自动进口许可证等管理的，在承租人已具备相关配额、许可证、自动进口许可证的前提下，不再另行对融资租赁公司提出购买资质要求。
“建立健全...具有国际竞争力的现代融资租赁体系，引导融资租赁企业服务实体经济发展、中小微企业创业创新、产业转型升级和产能转移等。”意见指出。
意见特别提出加快重点领域融资租赁发展，称鼓励融资租赁公司积极服务“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带、“中国制造2025”和新型城镇化建设等国家重大战略；鼓励融资租赁公司在飞机、船舶、工程机械等传统领域做大做强，积极拓展新一代信息技术、高端装备制造、新能源、节能环保和生物等战略性新兴产业市场。
意见并指出，鼓励融资租赁公司发挥融资便利、期限灵活、财务优化等优势，提供适合中小微企业特点的产品和服务；积极稳妥发展居民家庭消费品租赁市场，发展家用轿车、家用信息设备、耐用消费品等融资租赁，扩大国内消费。（完）
欲了解更多详情，请点选中国政府网(here) (发稿 李贺; 审校 黄凯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”