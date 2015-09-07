《路透晚报》--9月7日日间新闻摘要（国际版）

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
[市场摘要]
--日本股市：日经指数从七个月低点回升小幅收高，交投依然震荡
日本股市周一录得小幅涨幅，从七个月低点回升，交投震荡，主要受中国股市走势影响。日经指数收高0.4%至17,860.47点，但盘初一度差点尽数抹去今年以来涨幅。
--中国股市：沪综指收挫2.5%连四日下跌，监管层安抚难敌金融股重挫
中国股市沪综指收挫2.5%，为连续第四日下跌。分析师指出，尽管监管层继续表态安抚市场情绪，无奈A股人气依然低迷，量能无法放大，加上护盘资金明显缺位导致银行等金融股重挫，导致大盘欲攻乏力，预计短线仍将继续向下寻底。沪综指收报3,080.420点，跌79.747点或2.52%。上证A股今日成交3,022亿元人民币，上日为4,227亿元。
--香港股市：恒指收低1.2%，受内地股市大跌拖累
香港股市追随大跌的内地股市收低。恒生指数收低1.2%，报20,583.52点；国企指数跌0.7%，报9,103.22点。
--汇市：美元兑日圆和瑞郎上涨，受股市企稳影响
美元兑避险日圆和瑞郎上涨，收复部分失地，因欧洲和日本股市本周伊始上涨，支撑冒险情绪。但盘内稍晚交投料趋于清淡，美国市场周一逢假期休市。美元兑日圆上涨0.3%至119.30，远离日低118.66，并稍稍扳回周五重挫1%的跌幅。美元兑瑞郎上涨0.2%至0.9728。
--欧元债市：德债收益率小升，此前德国工业产出数据表现强劲
德国公债收益率(殖利率)上涨，此前数据显示，德国7月工业产出增幅强劲，不过因人们押注欧洲央行(ECB)有可能会在未来数月加大资产购买，德债收益率仍持于两周低点附近。
德国10年期公债收益率日内上涨1个基点至0.68%。欧元区二线国家方面，意大利10年期公债收益率上涨1个基点至1.89%，西班牙和葡萄牙10年期公债收益率均上涨3个基点，分别升至2.11%和2.55%。
--国际油市：油价下跌，受全球供应过剩忧虑及美国就业报告欠佳拖累
油价下跌，受累于全球供应过剩担忧、美元走坚、及美国非农就业报告表现黯淡。美国劳工节长周末假期可能也导致今日稍晚的交投清淡。0840GMT，布兰特10月原油期货下跌0.6美元，至每桶49.01美元；上日收低1.07美元，或2.1%。该合约上周跌近1%。美国10月原油期货下跌0.48美元至每桶45.57，上个交易日结算价跌0.7美元或1.5%。
--全球金市：金价在两周半低点挣扎，美国就业数据未能使升息时机明朗
金价在两周半低点附近挣扎，未能收复前三个交易日的跌幅；之前公布的美国非农就业数据未能使美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息时间明朗化。现货金波动不大，0840GMT报每盎司1,121.20美元。。
--金属期市：伦敦期铜走高，嘉能可减产消息引发空头回补
伦敦期铜走强，矿商交易商嘉能可的非洲铜矿事业计划减产消息，激发一波空头回补。0913GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨1.34%至每吨5,188.5美元。上海期货交易所期铜合约涨0.8%，至每吨39,370元人民币。其他LME金属也追随铜价涨势，期铝、期锌和期铅均上涨1%左右。
注: 其他重要财经新闻浏览请点选 ；近日《路透晚报》请点选 。(完) (整理 陈宗琦；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”