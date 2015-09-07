金属期市：伦敦期铜走高，嘉能可减产消息引发空头回补

嘉能可还表示，将暂停派息、出售资产并通过新股发售筹资25亿美元，旨在到明年底之前将债务规模削减三分之一至200亿美元。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨1.4%至每吨5,192美元，收窄前一交易日2.4%跌幅。

上海期货交易所期铜合约 涨0.8%，至每吨39,370元人民币。

瑞银驻悉尼分析师Dan Morgan称，一直有迹象表明，中国的铜需求开始上升。

“中国的商家溢价已大幅提升，而铜价目前尚处于相对较低水平，表明中国铜进口可能将小幅增加。”

然而令交易商警惕的是，未来数周中国将公布的一系列经济数据，料将预示中国经济进一步走软，强化对中国政府将需要推出更多新刺激举措的预期。

美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，9月1日止当周对冲基金及资产管理公司连续第四周减持铜期货空仓，至6月中旬以来最低 。反映出对铜价看跌的预期略有减弱。

其他LME金属也追随铜价涨势，期铝 、期锌 和期铅 均上涨1%左右。(完)

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