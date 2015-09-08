台湾债市：指标券殖利率收盘连二升，因标债结果高于预期引短多出场

* 指标10年公债殖利率连二日收升，创一周新高 * 104/12标售利率1.168%高于预期，引爆短线多单出场 * 料明日104/12期主要区间在1.14-1.18% 路透台北9月8日 - 台湾指标10年公债104/12期 发行前交易殖利率周二连 二日收升，创下一周新高水准；交易员表示，因今天标债结果利率高于市场预期，引爆短期 多单，加上部分证券商得标后随即获利了结，带动殖利率走扬。 他们指出，今年以来空方几乎都铩羽而归，惟随今天殖利率反弹，空方总算扳回一城， 料这波放空者大都有赚到钱；惟整体景气仍不佳，且后续仍有美国联邦储备理事会(FED)是 否升息，以及央行下旬开会是否降息等不确定因素，短线市场交投趋谨慎。 〞之前做空一直赔钱，现在翻多还是输钱，今年手气似乎不太好。〞一位证券商交易员 说。 一位大型票券公司交易员则表示，台股在国安基金支撑下，近日指数守稳在8,000点以 上，加上殖利率已跌至相对低档，市场交投比较谨慎，料短线殖利率将在区间震荡。 104/12期殖利率收盘创一周新高，收在1.1620%，升3.7个基点，前高为9月1日的1.1632 %。 台湾央行周二表示，财政部委托标售的10年期公债104/12 得标利率为1.16 8%，高于市场预估的1.12-1.15%区间，发行金额为350亿台币。 台湾加权股价指数 收涨0.19%，报8,001.50点。 交易员预估，明日104/12期发行前交易殖利率区间暂看在1.14-1.18%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/12 +3.7 1.1620% 1.1300-1.1665% 133.00 本周余日全球重要经济事件和数据包括： 9/8(二)：美国7月消费者信贷；美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表演说； 9/9(三)：日本8月消费者信心指数；英国7月工业生産和制造业産出；英国7月贸易收支 ；韩国8月进出口物价；日本8月企业物价和7月机械订单；英国央行货币政策委员会会议(至 10日)； 9/10(四)：中国8月CPI和PPI；美国8月进出口物价；美国7月趸售库存和销售；日本第 三季大型制造业景气判断指数；英国央行公布利率决定，幷公布9月政策会议的会议记录； 9/11(五)：德国8月CPI和HICP终值；美国8月PPI数据；密西根大学美国9月消费者信心 和现况指数；美国8月联邦预算；欧盟财长非正式会议(至12日)；韩国央行利率决议。 30 104/11 没有成交 20 104/7 没有成交 10 104/5 1.2000 5 104/9 0.7500 3 104/1 0.5200 2 104/10 0.5080 (完) (记者 罗两莎 ；审校 林高丽)