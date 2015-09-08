台湾债市：10年指标券殖利率走升，一大机构抛售引短多卖单出笼

路透台北9月8日 - 台湾10年期公债104/12 发行前交易殖利率周二早盘走升。交易员称，由于殖利率已跌至相对低档，且今天将标债，一大早某家大型金融机构进场抛售，引爆短多出场卖单出笼。

他们表示，从该家大型金融机构开盘即进场抛售来看，此举似在暗示大家今天不要把利率压太低；因此，预料中标利率可望比其原预估略为拉高，标在1.12%以上。

〞大家都在观察他们，他们只要一个小小的动作，大家都醒过来了，他们是在告诉市场，不要再压低利率了。〞一位大型公股银行主管说。

两位证券商交易员亦指出，因某大型金融机构一大早即猛丢，今天104/12期殖利率延续昨天上扬走势，已使部分机构原预估标售利率将落在1.12%以下的看法改变。

但他们表示，由于经济基本面不佳，债市气氛依旧偏多，因此，在殖利率走扬之际，多家大型银行已逢低进场买进。

在五年公债104/9期 方面，早盘殖利率亦跟着走扬，但交投依旧清淡。

台湾财政部周二将标售10年期公债104/12。路透调查显示，因未来美联储(FED)可能升息，以及台湾央行可能降息等不确定因素，加上目前殖利率跌至相对低点，使金融机构追低意愿甚低，甚至不排除以较高的利率投标，达到以价制量的目的；预计该期公债得标利率将落在1.12-1.15%。

本地时间10:40，104/12期殖利率升1.8基点至1.1430%；交易商预估今日104/12期公债殖利率区间在1.12-1.16%；五年券预估主要区间在0.72-0.76%。

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