欧洲个股：嘉能可缩减铜产出的计画应对市况有利--执行长

路透约翰内斯堡9月7日 - 嘉能可 执行长格拉森博格周一表示，预期该公司缩减40.0万吨铜产出的计画将影响铜价。

格拉森博格在一场电话会议上表示，“就像我们先前对煤矿的处理一样，我们再度实施供给自律。”

“在人们相信铜市已经供过于求的情况下，将40万吨铜从市场拿走应会造成影响。

嘉能可目前正暂停刚果民主共和国(原萨伊)Katanga Mining 事业以及赞比亚(尚比亚)Mopani Copper Mines的部分生产，为期18个月。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)