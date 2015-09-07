欧洲个股：嘉能可缩减铜产出的计画应对市况有利--执行长

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透约翰内斯堡9月7日 - 嘉能可 执行长格拉森博格周一表示，预期该公司缩减40.0万吨铜产出的计画将影响铜价。
格拉森博格在一场电话会议上表示，“就像我们先前对煤矿的处理一样，我们再度实施供给自律。”
“在人们相信铜市已经供过于求的情况下，将40万吨铜从市场拿走应会造成影响。
嘉能可目前正暂停刚果民主共和国(原萨伊)Katanga Mining 事业以及赞比亚(尚比亚)Mopani Copper Mines的部分生产，为期18个月。(完) (编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。