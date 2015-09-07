《汇市简讯》澳元/美元创六年新低，仍受全球风险人气和中国情势左右

0843GMT

* 亚洲盘初跌破0.6900的障碍为，触及六年新低0.6892

* 随后获利了结、出口商、标准普尔500指数走势和中国股市上涨均提供支撑

* 0.6949为反弹高点，之后出现新的卖盘。目前处于盘整，但压力仍沉重

* 下一道支撑位为2009年4月1日低点0.6855，随后为2009年3月31日低点0.6790

* 阻力位为今日高点，随后为周五高位0.7022

* 全球风险人气和中国情势仍是推动因素，聚焦于股市和大宗商品走势 (完)

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