《汇市简讯》澳元/美元创六年新低，仍受全球风险人气和中国情势左右

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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* 亚洲盘初跌破0.6900的障碍为，触及六年新低0.6892
* 随后获利了结、出口商、标准普尔500指数走势和中国股市上涨均提供支撑
* 0.6949为反弹高点，之后出现新的卖盘。目前处于盘整，但压力仍沉重
* 下一道支撑位为2009年4月1日低点0.6855，随后为2009年3月31日低点0.6790
* 阻力位为今日高点，随后为周五高位0.7022
* 全球风险人气和中国情势仍是推动因素，聚焦于股市和大宗商品走势 (完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”