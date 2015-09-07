瑞士数据：8月末外汇储备升至记录新高，反映瑞郎走贬影响

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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瑞郎下滑时，外界臆测瑞士央行干预汇市。但瑞士信贷经济学家Maxime Botteron称，8月外汇储备的增加，更有可能是因为换算成瑞郎后总价值上升。
“要区别干预及价值变动非常困难，因为我们对于瑞士央行具体资产分配没有足够的信息，但我认为，8月的数据主要还是由于价值的增加，”Botteron称。
瑞士央行发言人拒绝就该数据发表评论。
数据公布后，瑞郎兑欧元基本持平。0742GMT，欧元兑瑞郎 小涨0.1%至1.0850瑞郎。
为保护瑞士出口依赖型的经济，瑞士央行多次表示，预计央行的负利率政策及干预汇市立场，假以时日将削弱“估值过高的”瑞郎。
7月外汇储备是由初值5,318.20亿瑞郎下修。(完) (编译 张明钧/刘秀红；审校 张涛/蔡美珍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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