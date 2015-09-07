瑞士数据：8月末外汇储备升至记录新高，反映瑞郎走贬影响

瑞郎下滑时，外界臆测瑞士央行干预汇市。但瑞士信贷经济学家Maxime Botteron称，8月外汇储备的增加，更有可能是因为换算成瑞郎后总价值上升。

“要区别干预及价值变动非常困难，因为我们对于瑞士央行具体资产分配没有足够的信息，但我认为，8月的数据主要还是由于价值的增加，”Botteron称。

瑞士央行发言人拒绝就该数据发表评论。

数据公布后，瑞郎兑欧元基本持平。0742GMT，欧元兑瑞郎 小涨0.1%至1.0850瑞郎。

为保护瑞士出口依赖型的经济，瑞士央行多次表示，预计央行的负利率政策及干预汇市立场，假以时日将削弱“估值过高的”瑞郎。