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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 17:03 BJT

香港个股：远东宏信拟向国泰君安出售近20亿元人民币基础资产

路透香港9月7日 - 中国中化集团旗下融资租赁业务分支远东宏信 周一称，拟向国泰君安 出售约19.66亿元人民币的基础资产，后者将资产打包成为资产抵押证券（ABS）计划。

据公告，远东宏信将向国泰君安旗下上海国泰君安证券资产管理有限公司出售远东国际租赁及远东宏信天津的基础资产，分别涉资约8.34亿元及11.32亿元。

远东宏信表示，出售事项有助公司加快资产周转，从而提升资产整体收益率。公司并称，预期于出售事项完成后将会实现收益净额约6.7万元。

该公司此前已向中信证券 出售34.1亿元基础资产，涉及188项融资租赁的权利及权益，并带来3,070万元净收益。

远东宏信周一收跌1.7%，报5.79港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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