香港个股：远东宏信拟向国泰君安出售近20亿元人民币基础资产

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透香港9月7日 - 中国中化集团旗下融资租赁业务分支远东宏信 周一称，拟向国泰君安 出售约19.66亿元人民币的基础资产，后者将资产打包成为资产抵押证券（ABS）计划。
据公告，远东宏信将向国泰君安旗下上海国泰君安证券资产管理有限公司出售远东国际租赁及远东宏信天津的基础资产，分别涉资约8.34亿元及11.32亿元。
远东宏信表示，出售事项有助公司加快资产周转，从而提升资产整体收益率。公司并称，预期于出售事项完成后将会实现收益净额约6.7万元。
该公司此前已向中信证券 出售34.1亿元基础资产，涉及188项融资租赁的权利及权益，并带来3,070万元净收益。
远东宏信周一收跌1.7%，报5.79港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”