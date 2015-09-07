欧洲汇市：英镑兑美元脱离四个月低点，但较两周前仍跌近4%

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
而在一个月前，英镑货币市场还预期英国会在明年初前后升息，但现在他们预期最早会在明年4月或5月左右升息。
投资者现在关注周四的英国央行政策会议，以及本次的会议记录。上月会议上只有一名委员支持立即升息。
“我们认为，现在决策者大幅转变措辞为时过早，”花旗的外汇策略师Josh O'Byrne表示，“随着全球风险上升，采取更强硬立场的理由减弱，因此会议可能传出不利于英镑的消息。”
英镑/美元 周一涨0.5%，报1.5252。英镑兑欧元 亦涨0.5%，报0.7316英镑。上周五，数据显示美国失业率降至2008年以来最低，英镑兑美元触及5月初以来最低。
“由于利率市场现已把英国央行的预期升息时间推后...，我们认为，如果会议记录显示，央行委员倾向于忽略最近的市场动荡，而寄望薪资压力上升，则英镑可能受益，”法国巴黎银行的分析师写道。(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞/张涛；审校 张明钧/王洋)
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