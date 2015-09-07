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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 17:15 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶结束五连跌，受逢低买盘提振

“继连跌五个交易日后逢低买盘的涌现，令市场止跌反弹。”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa说道。

TOCOM期胶上周累计下滑8%，为连续第三周收低。

Tazawa称，日股日经指数 上涨也带来支撑。

“不过鉴于市场人气仍低迷，投资者仍对中国股市心存忧虑，料期胶此波修正走势可能不会持续太久。”Tazawa补充道。

上海1月期胶 上涨95元人民币，报每吨11,410元。

新加坡SICOM近月10月合约 报每公斤123.5美分，涨1.6美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/孙茉莉; 审校 张明钧)

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