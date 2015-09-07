亚洲橡胶：TOCOM期胶结束五连跌，受逢低买盘提振

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
“继连跌五个交易日后逢低买盘的涌现，令市场止跌反弹。”Fujitomi Co.分析师Toshitaka Tazawa说道。
TOCOM期胶上周累计下滑8%，为连续第三周收低。
Tazawa称，日股日经指数 上涨也带来支撑。
“不过鉴于市场人气仍低迷，投资者仍对中国股市心存忧虑，料期胶此波修正走势可能不会持续太久。”Tazawa补充道。
上海1月期胶 上涨95元人民币，报每吨11,410元。
新加坡SICOM近月10月合约 报每公斤123.5美分，涨1.6美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/孙茉莉; 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”