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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 08:00 BJT

台湾货币市场：9月8日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月8日 - 台湾货币市场周二和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：  
    --央行存单到期6,811亿台币。
    --95甲6期公债付息15.9375亿台币。 
    
    **紧缩因素：     
    --央行料发行存单。      
    --中央银行发行364天期定存单，金额1,500亿台币，7日标售。
    ------------------------------------------------------------------------------
    (本提存期) 
    宽松因素：
    --央行存单到期 4兆(万亿)2,452.8亿台币： 
                  09/09           2,277.5亿台币
                  09/10           2,442.2亿台币
                  09/11               776亿台币
                  09/13               100亿台币
                  09/14           6,942.3亿台币
                  09/15           1,931.5亿台币
                  09/16           4,703.5亿台币
                  09/17           5,896.8亿台币
                  09/18               533亿台币
                  09/21               530亿台币
                  09/22           5,496.5亿台币
                  09/23           1,482.8亿台币
                  09/24           1,911.5亿台币
                  09/25             626.5亿台币
                  09/28           2,136.5亿台币
                  09/29           1,076.5亿台币
                  09/30             2,095亿台币
                  10/01           1,227.7亿台币
                  10/02             267.0亿台币
       
    --公债还本付息共883.55亿台币。    
      09/09         98甲6期公债付息              11亿台币
      09/11         90乙1期公债付息            14.8亿台币
      09/12         94甲7期公债还本             750亿台币
      09/12         94甲7期公债付息         12.1875亿台币
      09/18       102甲10期公债付息          13.125亿台币
      09/21         96甲6期公债付息         15.4375亿台币
      09/21         99甲8期公债付息               9亿台币
      09/24         97甲6期公债付息              17亿台币
      09/24        101甲9期公债付息          8.4375亿台币
      09/26       103甲13期公债付息         17.0625亿台币
      09/30        100甲9期公债付息            8.75亿台币
      10/02       103甲14期公债付息            6.75亿台币
    --月底军公教薪饷拨款。

    紧缩因素：
    --9/11：财政部发行104/12期10年公债，金额预定350亿元，8日标售。 
    --9/14：中央银行发行两年期定存单，金额300亿台币，11日标售。  
    --营利事业所得税9月底暂缴，2014年营所税暂缴共1,357.71亿台币、2013年1,120.46亿台币。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。 (完)  

 (记者 詹静宜  审校)

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