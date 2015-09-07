欧洲金融：欧洲央行为欧元区大型银行业者设定最低资本金要求

路透法兰克福9月7日 - 据两位知情消息人士周一称，欧洲央行监管部门已为欧元区内大型银行业者设定所必须拥有的资本金要求，不久将与这些银行沟通草案决定。

其中一位消息人士称，此次最低普通股权一级资本比率(Common Equity Tier 1)的草案决定涵盖欧洲央行所监管123家银行中的多数。

“欧洲央行监管委员会上周四和周五举行了相关会议，并作出决定，”该消息人士称。