欧洲金融：欧洲央行为欧元区大型银行业者设定最低资本金要求

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透法兰克福9月7日 - 据两位知情消息人士周一称，欧洲央行监管部门已为欧元区内大型银行业者设定所必须拥有的资本金要求，不久将与这些银行沟通草案决定。
其中一位消息人士称，此次最低普通股权一级资本比率(Common Equity Tier 1)的草案决定涵盖欧洲央行所监管123家银行中的多数。
“欧洲央行监管委员会上周四和周五举行了相关会议，并作出决定，”该消息人士称。
“银行业者有两周的期限就草案决定提出意见。”(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。