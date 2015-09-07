中国新债：山东省下周一将招标发行总额750亿元一般和专项地方债

路透上海9月7日 - 中国山东省财政厅周一公告，将于下周一(14日)招标发行总额750.03亿元人民币的地方债，其中一般债券675.66亿元，专项债券74.37亿元。

此次发行的一般债券为山东省今年第三批一般债，其中630.66亿元为置换，45亿元为新增。期限包括三年、五年、七年和10年，三、五、七年计划发行规模各为202.5亿元，10年期为68.16亿元。

专项债为山东省今年第二批，其中59.37亿元为置换债，15亿元为新增。期限与一般债券相同，三、五、七年期计划发行规模均为22.2亿元，10年期计划发行7.77亿元。

上述一般债券的具体招标时间为9月14日上午9:30-10:10，专项债为当日10:40-11:20。两类债券均9月15日起开始发行并计息，9月17日发行结束。上海新世纪资信评估投资服务有限公司对上述债券的信用评级均为AAA。

上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值上浮15%之间。

在今年地方债招标启动初期，利率多按五日均值，即下限或贴近下限1-2个基点(bp)定位。不过随着发行量的增加，中标利率开始出现较下限加点势头，幅度多在10-15bp左右；而8月7日招标的辽宁债利率全线高于投标区间下限至少20个基点(bp)，其中10年专项债甚至未招满，利率高至上限，为地方债逾四年来首现流标。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)