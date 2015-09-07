国际油市：亚洲180-cst燃料油贴水扩至近一周最宽，因卖方竞价出售

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
380-cst船用燃料油升水亦下滑，较380-cst现货报价的每吨升水下降1.02美元至1.24美元。
交易商称，需求疲弱可能是因为燃料油统售价格高于上周。
380-cst船用燃料油周一报价为每吨244美元，上周为239美元。
不过，在西方供应量将降至约400万吨的影响下，未来前景料将改善。西方供应占到亚洲总供应量的50%以上。
现货交易未有交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 陈宗琦/刘秀红；审校 张涛/李春喜)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”