国际油市：亚洲180-cst燃料油贴水扩至近一周最宽，因卖方竞价出售

380-cst船用燃料油升水亦下滑，较380-cst现货报价的每吨升水下降1.02美元至1.24美元。

交易商称，需求疲弱可能是因为燃料油统售价格高于上周。

380-cst船用燃料油周一报价为每吨244美元，上周为239美元。

不过，在西方供应量将降至约400万吨的影响下，未来前景料将改善。西方供应占到亚洲总供应量的50%以上。

现货交易未有交易达成。(完)

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