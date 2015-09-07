路透基点：怡球资源1.5亿美元三年期再融资贷款启动--TRLPC

路透香港9月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，三家银行组成的银团已经为上海上市公司--怡球金属资源再生（中国）股份有限公司--启动1.5亿美元三年期离岸贷款。

永丰银行、玉山银行和台湾土地银行为牵头行兼簿记行。玉山银行为额度代理行。

这笔无担保贷款的借款人是怡球资源子公司--萨摩亚注册的特殊目的实体(SPV)Harmony Group Ltd。贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码275个基点，有两年的延期选项。

银行受邀以四个层级参贷：承贷3,000万美元或以上为牵头行兼簿记行，获最高综合收益295个基点，前端费60个基点；承贷2,000-2,900万美元为牵头行，获最高综合收益290个基点，费用45个基点；承贷1,500-1,900万美元为经理行，获最高综合收益286.67个基点，费用35个基点；承贷1,000-1,400万美元为参贷行，获最高综合收益283.33个基点，费用25个基点。

母公司怡球资源提供担保。9月11日将在台北举行路演，银行回复截止日期为10月2日。

资金将用于借款人2013年取得的1.74亿美元三年期贷款提供再融资。(完)