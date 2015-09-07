马来西亚期市：棕榈油期货略反弹至三周高点附近，马币走软带来助益

路透吉隆坡9月7日 - 马来西亚棕榈油期货周一触及近三周高点，获 益于出口和马币疲弱，稍早价格曾一度下滑。 马来西亚11月棕榈油合约 收高0.8%，报每吨2,048马币。盘 中创下高点2,054马币。 成交量报40,536口，高于以往每日均量35,000口。 “Pasir Gudang港口船只装载活动活跃，这意味着出口增加，”吉隆 坡一外资商品公司的贸易商说道。 “不过今日市场主要受到马币疲弱推动。” 据路透大宗商品和能源市场分析师王涛称，从图标上看棕榈油期货预 计将跌至每吨1,963马币。 大连商品交易所1月豆油合约 下滑0.7%，1月棕榈油合约<DCP F6>跌1.2%。美国12月豆油合约 涨0.3%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 王洋)