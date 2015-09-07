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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 19:22 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货略反弹至三周高点附近，马币走软带来助益

路透吉隆坡9月7日 - 马来西亚棕榈油期货周一触及近三周高点，获
益于出口和马币疲弱，稍早价格曾一度下滑。
    
    马来西亚11月棕榈油合约 收高0.8%，报每吨2,048马币。盘
中创下高点2,054马币。
    
    成交量报40,536口，高于以往每日均量35,000口。
    
    “Pasir Gudang港口船只装载活动活跃，这意味着出口增加，”吉隆
坡一外资商品公司的贸易商说道。
    
    “不过今日市场主要受到马币疲弱推动。”
    
    据路透大宗商品和能源市场分析师王涛称，从图标上看棕榈油期货预
计将跌至每吨1,963马币。
    
    大连商品交易所1月豆油合约 下滑0.7%，1月棕榈油合约<DCP
F6>跌1.2%。美国12月豆油合约 涨0.3%。(完)
    
      
      
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    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
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    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>


    
    

 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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