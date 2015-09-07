东南亚股市：在资金外流的打击下收跌，印尼股市领跌

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透曼谷9月7日 - 东南亚股市周一回落，受累于地区货币下滑和资金净流出，印尼股市遭遇两周来最大跌幅，马来西亚股市触及近两周最低收位。
印尼股市 跌2.6%，遭遇8月24日以来单日最大跌幅。印尼卢比 跌至1998年7月来最低。
投资者仍对印尼经济前景心存谨慎。据汤森路透数据，外资当日净抛售4,890亿卢比股票。
雅加达Bahana Securities券商研究部主管Harry Su说道：“除印尼卢比下滑外，经济增长数据逊于预期也影响市场。”
印尼央行上月末曾预期，印尼2015年国内生产总值(GDP)成长率将在4.89%，明年将在5.54%。
马来西亚股市 跌0.4%，报1,582.85,为8月26日以来最低收位，马币 挫跌至17年低点。
马来西亚外资净抛售2.81亿马币股票。
数据显示，菲律宾股市 资金净流出2.179亿披索，泰国股市 净抛售19亿泰铢股票。
越南股市 下滑0.3%，上周五曾收高0.5%。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 323.91 -4.67 -1.42 -21.15 410.77
新加坡 2852.41 -11.40 -0.40 -15.24 3365.15
马来西亚 1582.85 -6.31 -0.40 -10.13 1761.25
泰国 1371.40 0.65 +0.05 -8.43 1497.67
印尼 4301.37 -113.98 -2.58 -17.71 5226.95
菲律宾 6926.82 -124.96 -1.77 -4.20 7230.57
越南 554.93 -1.88 -0.34 +1.70 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”