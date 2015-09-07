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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 19:48 BJT

东南亚股市：在资金外流的打击下收跌，印尼股市领跌

路透曼谷9月7日 - 东南亚股市周一回落，受累于地区货币下滑和资金净流出，印尼股市遭遇两周来最大跌幅，马来西亚股市触及近两周最低收位。

印尼股市 跌2.6%，遭遇8月24日以来单日最大跌幅。印尼卢比 跌至1998年7月来最低。

投资者仍对印尼经济前景心存谨慎。据汤森路透数据，外资当日净抛售4,890亿卢比股票。

雅加达Bahana Securities券商研究部主管Harry Su说道：“除印尼卢比下滑外，经济增长数据逊于预期也影响市场。”

印尼央行上月末曾预期，印尼2015年国内生产总值(GDP)成长率将在4.89%，明年将在5.54%。

马来西亚股市 跌0.4%，报1,582.85,为8月26日以来最低收位，马币 挫跌至17年低点。

马来西亚外资净抛售2.81亿马币股票。

数据显示，菲律宾股市 资金净流出2.179亿披索，泰国股市 净抛售19亿泰铢股票。

越南股市 下滑0.3%，上周五曾收高0.5%。

涨跌 当日 今年以来 2014年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 323.91 -4.67 -1.42 -21.15 410.77

新加坡 2852.41 -11.40 -0.40 -15.24 3365.15

马来西亚 1582.85 -6.31 -0.40 -10.13 1761.25

泰国 1371.40 0.65 +0.05 -8.43 1497.67

印尼 4301.37 -113.98 -2.58 -17.71 5226.95

菲律宾 6926.82 -124.96 -1.77 -4.20 7230.57

越南 554.93 -1.88 -0.34 +1.70 545.63

(完)

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