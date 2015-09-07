国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第三日上涨，受近期买需提振

路透新加坡9月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周一连续第三日上涨，来 到两周高位每吨75.75美元，在近期一系列现货和定期买盘之后，预计供 给过剩的态势将缓解。 不过本周现货采购可能受限，因年度会议--亚太石油会议(APPEC)本 周在新加坡举行，将一些市场参与者吸引走。 科威特石油(Kuwait Petroleum Corp)标售24,000吨船期为10月6-7日 的轻质石脑油。 交易员预计，市场态势将改善，因替代品液化石油气(LPG)在第四季 即将来临之际通常会价格变得更为高昂。 天气寒冷的月份液化石油气也可用于取暖，这样会挤压用于替代石脑 油的部分。 日本是液化石油气的主要买家，但其购买的大部分通常进入家庭商用 需求，一些会进入石化生产。 周一日本石油天然气金属矿产资源机构(JOGMEC)标购液化石油气。 汽油裂解价差升至两周高位每桶12.80美元，因韩国的炼厂维护和近 期的产能利用率削减可能提振了裂解价差。 科威特通过招标求购一艘25,000吨或50,000吨的汽油船货，最终购入 哪个取决于卖家的选择。船期是10月7-17日。 新加坡现货市场上有五笔交易达成。 Socar以每吨444.00美元从壳牌和伊藤忠各购入一艘上半月石脑油船 货。 贡渥(Gunvor)以每桶62.20美元向道达尔出售一艘船期为9月22-26日 的92号汽油船货。 PTT以每桶61.60美元向中石油出售一艘船期为10月3-7日的92号汽油 船货。 壳牌以每桶66.88美元向维多出售一艘船期为9月22-26日的95号汽油 船货。(完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)