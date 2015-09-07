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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 19:49 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差连续第三日上涨，受近期买需提振

路透新加坡9月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周一连续第三日上涨，来
到两周高位每吨75.75美元，在近期一系列现货和定期买盘之后，预计供
给过剩的态势将缓解。
    
    不过本周现货采购可能受限，因年度会议--亚太石油会议(APPEC)本
周在新加坡举行，将一些市场参与者吸引走。
    
    科威特石油(Kuwait Petroleum Corp)标售24,000吨船期为10月6-7日
的轻质石脑油。
    
    交易员预计，市场态势将改善，因替代品液化石油气(LPG)在第四季
即将来临之际通常会价格变得更为高昂。
    
    天气寒冷的月份液化石油气也可用于取暖，这样会挤压用于替代石脑
油的部分。
    
    日本是液化石油气的主要买家，但其购买的大部分通常进入家庭商用
需求，一些会进入石化生产。
    
    周一日本石油天然气金属矿产资源机构(JOGMEC)标购液化石油气。
    
    汽油裂解价差升至两周高位每桶12.80美元，因韩国的炼厂维护和近
期的产能利用率削减可能提振了裂解价差。
    
    科威特通过招标求购一艘25,000吨或50,000吨的汽油船货，最终购入
哪个取决于卖家的选择。船期是10月7-17日。
    
    新加坡现货市场上有五笔交易达成。
    
    Socar以每吨444.00美元从壳牌和伊藤忠各购入一艘上半月石脑油船
货。
    
    贡渥(Gunvor)以每桶62.20美元向道达尔出售一艘船期为9月22-26日
的92号汽油船货。
    
    PTT以每桶61.60美元向中石油出售一艘船期为10月3-7日的92号汽油
船货。
    
    壳牌以每桶66.88美元向维多出售一艘船期为9月22-26日的95号汽油
船货。(完)
      
        
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 (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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