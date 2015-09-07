国际油市：亚洲柴油裂解价差走强，因炼厂进入维护季供给减少

路透新加坡9月7日 - 亚洲柴油裂解价差周一走强，业内消息人士称，该地区几家炼厂将进入维护季，柴油供给料减少。

路透数据显示，指标含硫500ppm的现货裂解价差上涨0.03美元至较新加坡报价每桶贴水0.32美元。

几家炼厂将在9月和10月进入例行维护，交易商称，预期届时供给将减少，尤其是欧洲越发临近冬季，对取暖油需求通常会增加。

不过另一方面，亚洲航煤价差下滑，因全球对航空运输的需求放缓。

据国际航空运输协会月报中称，7月航空运输量较上年同期减少0.6%，6月则增加1.2%。

新加坡现货市场，柴油成交了两笔，航煤成交了一笔。

维多买入150,000桶含硫量10ppm的柴油，船期定在9月22-26日，卖家为壳牌，双方成交价格为较新加坡9月21-28日均价每桶升水1.20美元。

道达尔售出250,000桶含硫量500ppm的柴油，船期为9月24-28日，买家为托克(Trafigura)，双方成交价格为较新加坡9月21-28日均价每桶贴水0.3美元。

兴隆买入100,000桶航煤，船期为9月22-26日，卖家为永顺油品(Winson Oil)，成交价格为较新加坡报价每桶贴水1.40美元。(完)

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