国际油市：亚洲柴油裂解价差走强，因炼厂进入维护季供给减少

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透新加坡9月7日 - 亚洲柴油裂解价差周一走强，业内消息人士称，该地区几家炼厂将进入维护季，柴油供给料减少。
路透数据显示，指标含硫500ppm的现货裂解价差上涨0.03美元至较新加坡报价每桶贴水0.32美元。
几家炼厂将在9月和10月进入例行维护，交易商称，预期届时供给将减少，尤其是欧洲越发临近冬季，对取暖油需求通常会增加。
不过另一方面，亚洲航煤价差下滑，因全球对航空运输的需求放缓。
据国际航空运输协会月报中称，7月航空运输量较上年同期减少0.6%，6月则增加1.2%。
新加坡现货市场，柴油成交了两笔，航煤成交了一笔。
维多买入150,000桶含硫量10ppm的柴油，船期定在9月22-26日，卖家为壳牌，双方成交价格为较新加坡9月21-28日均价每桶升水1.20美元。
道达尔售出250,000桶含硫量500ppm的柴油，船期为9月24-28日，买家为托克(Trafigura)，双方成交价格为较新加坡9月21-28日均价每桶贴水0.3美元。
兴隆买入100,000桶航煤，船期为9月22-26日，卖家为永顺油品(Winson Oil)，成交价格为较新加坡报价每桶贴水1.40美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙茉莉; 审校 王洋)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”