《全球汇市》美元兑日圆和瑞郎上涨，因股市企稳

* 日圆下跌，本周开局欧洲和日本股市均上涨

* 美国数据未提供有关美联储加息时点的明确线索

* 随着人民币下滑，中国外储降幅创历史新高

路透伦敦9月7日 - 美元兑日圆和瑞郎周一上涨，因欧洲和日本股市本周开局实现上涨，提振了风险偏好。

欧洲交易时段成交量减少，美国金融市场因假日休市。

中国股市在四天长假后的首个交易日收跌，多数投资者在中国经济月度数据于在未来一周公布之前显得谨慎，周二公布的8月全球贸易数据或许也不能给市场带来多少安慰。

在周末的20国集团(G20)会议上，决策者一致表示反对货币竞贬，并赞同提高政策调整透明度，但关于未来宏观趋势他们并未给投资者提供多少洞见。

上周五喜忧参半的美国就业报告未能提供多少线索，以供投资者判断美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时会最终加息。