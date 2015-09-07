《全球汇市》美元兑日圆和瑞郎上涨，因股市企稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 日圆下跌，本周开局欧洲和日本股市均上涨
* 美国数据未提供有关美联储加息时点的明确线索
* 随着人民币下滑，中国外储降幅创历史新高
路透伦敦9月7日 - 美元兑日圆和瑞郎周一上涨，因欧洲和日本股市本周开局实现上涨，提振了风险偏好。
欧洲交易时段成交量减少，美国金融市场因假日休市。
中国股市在四天长假后的首个交易日收跌，多数投资者在中国经济月度数据于在未来一周公布之前显得谨慎，周二公布的8月全球贸易数据或许也不能给市场带来多少安慰。
在周末的20国集团(G20)会议上，决策者一致表示反对货币竞贬，并赞同提高政策调整透明度，但关于未来宏观趋势他们并未给投资者提供多少洞见。
上周五喜忧参半的美国就业报告未能提供多少线索，以供投资者判断美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时会最终加息。
美元兑日圆 涨0.3%，至119.35日圆，脱离日内低点118.66日圆，收复了上周五部分失地，美元上周五跌1%。美元兑瑞郎 涨0.4%，至0.9750瑞郎。
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”