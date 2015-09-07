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阿姆斯特丹市场报道 | 2015年 9月 8日 星期二 06:24 BJT

欧洲股市：在矿业类股引领下收高，嘉能可股价跳涨

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.5%

* 矿业类股指数涨幅居前

* 嘉能可股价飙升，之前公司宣布计划削减债务

* 德国7月工业生产上升

路透伦敦9月7日 - 欧洲股市周一上涨，基础资源类股引领大盘走高，此前矿产与大宗商品交易公司嘉能可 宣布，计划削减债务并缩减非洲的铜矿业务。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,399.34点，早盘一度触及1,409.64点高位。

嘉能可股价上扬7%，之前该公司表示计划出售资产，发行新股筹集25亿美元，并暂停派发股息，以便到明年年底时将债务削减三分之一至200亿美元。

“最近几周，围绕该集团资产负债表的担心严重拖累其股价表现。中国前景的不确定及其对矿产业的影响依然存在，嘉能可管理层看来采取果断行动，试图让公司脱离这场风暴的核心，”Hargreaves Lansdown股市分析师Keith Bowman说。

该公司一直以来承受压力，要求其削减债务，因受中国经济忧虑困扰，公司关键产品(铜和煤炭)的价格跌至逾六年来低点。股价尽管在周一反弹，但今年以来跌幅仍超过50%，上周更是触及纪录低点。

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