欧洲股市：在矿业类股引领下收高，嘉能可股价跳涨

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.5%
* 矿业类股指数涨幅居前
* 嘉能可股价飙升，之前公司宣布计划削减债务
* 德国7月工业生产上升
路透伦敦9月7日 - 欧洲股市周一上涨，基础资源类股引领大盘走高，此前矿产与大宗商品交易公司嘉能可 宣布，计划削减债务并缩减非洲的铜矿业务。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.5%，报1,399.34点，早盘一度触及1,409.64点高位。
嘉能可股价上扬7%，之前该公司表示计划出售资产，发行新股筹集25亿美元，并暂停派发股息，以便到明年年底时将债务削减三分之一至200亿美元。
“最近几周，围绕该集团资产负债表的担心严重拖累其股价表现。中国前景的不确定及其对矿产业的影响依然存在，嘉能可管理层看来采取果断行动，试图让公司脱离这场风暴的核心，”Hargreaves Lansdown股市分析师Keith Bowman说。
该公司一直以来承受压力，要求其削减债务，因受中国经济忧虑困扰，公司关键产品(铜和煤炭)的价格跌至逾六年来低点。股价尽管在周一反弹，但今年以来跌幅仍超过50%，上周更是触及纪录低点。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
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