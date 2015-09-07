欧元债市：德国公债收益率小幅攀升，但德国数据未削弱量化宽松预期

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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“由于上周四晚间和周五早盘德国公债大涨，投资者暂时稍事休整，”RIA Capital Markets的策略师Nick Stamenkovic说。“否则，在德拉吉上周在记者会上发表非常温和的言论后，德国公债应会继续受到很好的支撑。”
**中国担忧**
由于上周五公布的美国就业数据喜忧参半，投资者也在考虑美国在本月升息的可能性。数据显示，美国8月非农就业增长放缓，但7月就业岗位上修。该数据未能给美联储近10年来首次升息的时间提供明确的线索。
“我们仍认为美联储将在9月17日的政策会议上按兵不动，首次升息将推迟至12月份。市场的预期大体和我们一样，尽管在上周五就业数据公布后，对9月升息的预期略有上升，”荷兰合作银行在一份报告中说。
考虑到欧洲央行未来可能采取的措施，以及投资者对中国的持续担忧，很多市场参与者认为德国公债收益率不太可能大幅上涨。
对中国放缓的担忧在上月扰乱了金融市场。中国将在周二公布贸易数据，周三将公布通胀数据。
欧元区二线国家方面，意大利10年期公债收益率 涨2个基点，至1.90%。西班牙 和葡萄牙 10年期公债收益率均涨6个基点，分别至2.14%和2.58%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 郑茵/汪红英；审校 李婷仪/戴素萍)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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