欧元债市：德国公债收益率小幅攀升，但德国数据未削弱量化宽松预期

“由于上周四晚间和周五早盘德国公债大涨，投资者暂时稍事休整，”RIA Capital Markets的策略师Nick Stamenkovic说。“否则，在德拉吉上周在记者会上发表非常温和的言论后，德国公债应会继续受到很好的支撑。”

**中国担忧**

由于上周五公布的美国就业数据喜忧参半，投资者也在考虑美国在本月升息的可能性。数据显示，美国8月非农就业增长放缓，但7月就业岗位上修。该数据未能给美联储近10年来首次升息的时间提供明确的线索。

“我们仍认为美联储将在9月17日的政策会议上按兵不动，首次升息将推迟至12月份。市场的预期大体和我们一样，尽管在上周五就业数据公布后，对9月升息的预期略有上升，”荷兰合作银行在一份报告中说。

考虑到欧洲央行未来可能采取的措施，以及投资者对中国的持续担忧，很多市场参与者认为德国公债收益率不太可能大幅上涨。

对中国放缓的担忧在上月扰乱了金融市场。中国将在周二公布贸易数据，周三将公布通胀数据。

欧元区二线国家方面，意大利10年期公债收益率 涨2个基点，至1.90%。西班牙 和葡萄牙 10年期公债收益率均涨6个基点，分别至2.14%和2.58%。(完)

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