金属期市：期铜价格上涨，此前嘉能可称计划关闭矿场

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜在公开喊价交易收盘时未成交，市况清淡，因美国市场逢劳动节假期休市。

期铜最后一笔买单报在每吨5,148美元，较上周五收盘涨0.6%。

但技术分析师Cliff Gree表示，铜价目前的涨势可能仅为暂时性的。

“现阶段没有迹象显示铜市空头循环结束，我位于4,700美元甚至4,400美元区域的目标价仍清晰可见。”他在路透全球基本金属论坛对路透说。

在中国公布更多数据之前，LME其他金属大多表现较弱。分析师认为数据料将显示中国经济更加疲软。

期锌 下跌0.7%，收报每吨1,772美元。期镍 下跌1.5%，报在9,750美元。期锡 下跌0.7%至14,925美元。

期铅 逆市上涨0.2%，报每吨1,668美元。期铝 收盘时未成交，最后买单下跌0.5%，报在1,600。(完)

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