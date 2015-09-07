金属期市：期铜价格上涨，此前嘉能可称计划关闭矿场

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜在公开喊价交易收盘时未成交，市况清淡，因美国市场逢劳动节假期休市。
期铜最后一笔买单报在每吨5,148美元，较上周五收盘涨0.6%。
但技术分析师Cliff Gree表示，铜价目前的涨势可能仅为暂时性的。
“现阶段没有迹象显示铜市空头循环结束，我位于4,700美元甚至4,400美元区域的目标价仍清晰可见。”他在路透全球基本金属论坛对路透说。
在中国公布更多数据之前，LME其他金属大多表现较弱。分析师认为数据料将显示中国经济更加疲软。
期锌 下跌0.7%，收报每吨1,772美元。期镍 下跌1.5%，报在9,750美元。期锡 下跌0.7%至14,925美元。
期铅 逆市上涨0.2%，报每吨1,668美元。期铝 收盘时未成交，最后买单下跌0.5%，报在1,600。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍/李婷仪 审校 杜明霞/白云)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”