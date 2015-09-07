版本:
中国
市场报道 | 2015年 9月 8日 星期二 07:16 BJT

《美国重要政经日程》--9月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1000 - 全美独立企业联盟(NFIB)公布8月小企业信心指数

1400 - 美联储公布8月份劳动力市场状况指数

1500 - 农业部(USDA)公布一周谷物和油籽出口检验报告

1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期国库券

1530 - 财政部每周例行标售三个月和六个月期国库券

1700 - 财政部标售三年期公债

1900 - 美联储公布7月份消费者分期贷款数据

2000 - 农业部公布一周作物生长进展报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 张荻)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐