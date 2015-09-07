澳新经济指标预测--9月8日-9月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月7日当周 9月8日(二) 0130 澳洲国民银行(NAB)企业现况指数 8月 -- 正6 企业信心指数 -- 正4 9月9日(三) 0030 澳洲消费者信心 9月 -- +7.8% 0130 澳洲自住房屋融资 7月 +0.8% +4.4% 投资房屋融资 -- -0.7% 2100 新西兰央行利率决定 -- 2.75% 3.00% 2245 新西兰电子卡零售销售(经季节调整)(较前月) 8月 -- +0.4% (较上年同期) -- +5.6% 9月10日(四) 0130 澳洲就业人口(万人) 8月 增加0.5 增加3.85 全职就业人口(万人) -- 增加1.24 就业参与率 65.0% 65.1% 失业率 6.2% 6.3% -- 新西兰制造业采购经理人指数(PMI) 8月 -- 53.5 2245 新西兰食品物价指数 8月 -- +0.6% 9月11日(五) 0200 澳洲路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 50.20 0300 新西兰公债外资持有比例 8月 -- 64.3% 9月14日当周 9月14日(一) 暂无重要数据公布 9月15日(二) 0130 澳洲新车销量 8月 -- -1.3% 2245 新西兰经常账(较前季)(亿新西兰元) 第二季 -- 盈余6.6 截至6月30日的年度经常帐(亿新西兰元) -- 赤字86 (完)