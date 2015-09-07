更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆和瑞郎上涨，因股市企稳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(新增文末表格)
* 日圆下跌，本周开局欧洲和日本股市均上涨
* 美国数据未提供有关美联储加息时点的明确线索
* 随着人民币下滑，中国外储降幅创历史新高
路透伦敦9月7日 - 美元兑日圆和瑞郎周一上涨，因欧洲和日本股市本周开局实现上涨，提振了风险偏好。
欧洲交易时段成交量减少，美国金融市场因假日休市。
中国股市在四天长假后的首个交易日收跌，多数投资者在中国经济月度数据于在未来一周公布之前显得谨慎，周二公布的8月全球贸易数据或许也不能给市场带来多少安慰。
在周末的20国集团(G20)会议上，决策者一致表示反对货币竞贬，并赞同提高政策调整透明度，但关于未来宏观趋势他们并未给投资者提供多少洞见。
上周五喜忧参半的美国就业报告未能提供多少线索，以供投资者判断美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时会最终加息。
美元兑日圆 涨0.3%，至119.35日圆，脱离日内低点118.66日圆，收复了上周五部分失地，美元上周五跌1%。美元兑瑞郎 涨0.4%，至0.9750瑞郎。
欧元兑美元 略升至1.1155美元，欧元最近几周上涨，因投资者解除欧元利差交易。
“虽然中国股市有些疲软，但并未出现很多人担心的投降式下跌。因此投资者并未寻求避险，日经指数收盘上涨，”CIBC World Markets的外汇策略主管Jeremy Stretch说。
“由于美国非农就业数据表现堪称正面，美元依然获得买盘。”
美国8月非农就业岗位增幅不及预期，低于7月上修后的岗位增幅，但失业率降至近七年半低位，且工资加速增长。
该数据公布之时，正值投资者对全球股市下跌和中国经济放缓感到担忧。这种担忧导致投资者削减对美联储最早在本月升息的押注。
中国8月外汇储备规模创出单月降幅纪录新高，继中国央行在8月意外令人民币贬值后，该行试图借外储止住人民币跌势，并稳定金融市场。
这一降幅远小于一些人的预期，但分析师表示，欧元将会受到拖累。在过去10年外储增加时，欧元是巨大受益者。
“在一段时间内，中国重新调整外汇储备将对主要货币产生影响，这主要取决于中国调整外储的方式，”瑞银集团(UBS)的外汇策略师Geoffrey Yu说。
德意志银行的分析师在上周公布的一份调查中测算，全球外汇储备每减少1,000亿美元，欧元兑美元就会贬值0.03美元。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1170 1.1167 0.03 -7.66 1.2097
美元/日圆 119.23 119.27 -0.03 -0.19 119.68
欧元/日圆 133.16 133.18 -0.02 -8.30 144.77
美元/瑞郎 0.9748 0.9750 -0.02 -1.94 0.9941
英镑/美元 1.5272 1.5269 0.02 -1.93 1.5573
美元/加元 1.3299 1.3306 -0.05 14.47 1.1618
澳元/美元 0.6929 0.6923 0.09 -15.17 0.8168
新西兰元/美元 0.6263 0.6255 0.13 -19.67 0.7797
欧元/瑞郎 1.0890 1.0890 0.00 -9.45 1.2026
欧元/英镑 0.7312 0.7311 0.01 -5.71 0.7755
欧元/瑞典克朗 9.6050 9.7170 -1.15 2.09 9.4688
美元/挪威克朗 8.3255 8.3108 0.18 11.42 7.4720
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”