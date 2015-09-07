金砖国家：9月7日股汇市收盘纵览

路透9月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月7日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报778.18点，下跌1.32%。

中国股市：沪综指收挫2.5%连四日下跌，监管层安抚难敌金融股重挫

中国汇市：人民币收跌尾盘放量，8月外储降近千亿令离岸价差急扩

香港股市：恒指收低1.2%，受内地股市大跌拖累

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,497.720点，下跌1.83%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.8580/05雷亚尔，上日收报3.7583/98。

============================================================================

南非股市：南非兰特兑美元创下新纪录低点，此前中国股市再次大跌，而兰特下跌也损及本地股市的金融和零售股。指标Top-40指数 收报43,389.01点，下跌0.36%；大盘综合指数 收报48,847.05点，下跌0.52%。

南非汇市：兰特兑美元刷新纪录低位，拖累股市

=========================================================================

印度股市：下跌超过1%，创15个月最低收盘位，因市场担忧雨季降水不足和卢比疲软的同时，对中国经济放缓的忧虑犹存。指标BSE指数 下跌1.22%，收报24,893.81点，创2014年6月4日以来最低收盘位；NSE指数 收报7,558.8点，下跌1.26%，创2014年7月15日以来最低收位。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.82/66.83，上日收报66.46/66.47。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报776.17点，下跌2.2%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报423.86点，下跌1.75%。