国际油市：沙特第四季原油产量料仍持稳，因预期冬季需求强劲

路透迪拜9月7日 - 沙特阿拉伯今年第四季的产量可能维持在当前的水准，该国国内发电用油量下滑，料将被全球需求季节性升高所抵销。

沙特产业消息人士表示，该国石油产量可能仍维持在约每日1,020-1,030万桶的水准，因预期冬季需求强劲。

“沙特石油产量会根据消费者的需求来调整。迄今全球需求情况良好，”一位产业消息人士表示。

沙特传统上在夏季月份至9月期间的发电原油使用量会升高。根据官方数据，6月份发电原油用量从5月的每日677,000桶升至894,000桶。

“在上一季，应该会见到全球需求强劲。因此即使发电用原油减少，全球需求则会弥补，”另一位消息人士表示。

海湾及亚洲交易消息人士表示，沙特最大炼厂--日加工能力55万桶的Ras Tanura炼厂将在第四季进入维修，但没有进一步的细节。PetroRabigh炼厂也计划在10月进行维修，为期50天，产能每日减少40万桶。

产业专家认为，沙特第四季原油产量徘徊在每日1,000万桶左右。他们表示，但季节性的减产不应视为非正式减产以提振油价。