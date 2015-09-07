《中国报摘》--中国证券报9月8日

* 头版头条:

--财政部、国家税务总局和证监会7日发布《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，自8日起施行。个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

* 其他:

--上海证券交易所、深圳证券交易所和中国金融期货交易所发布《关于就指数熔断相关规定公开征求意见的通知》。根据通知，当沪深300指数日内涨跌幅达到一定阈值时，沪、深交易所上市的全部股票、可转债、可分离债、股票期权等股票相关品种暂停交易，中金所的所有股指期货合约暂停交易，暂停交易时间结束后，视情况恢复交易或直接收盘。

--国务院办公厅近日印发的《关于在部分区域系统推进全面创新改革试验的总体方案》提出，力争通过3年努力，改革试验区域基本构建推进全面创新改革的长效机制，每年向全国范围复制推广一批改革举措和重大政策，形成若干具有示范、带动作用的区域性改革创新平台。

--截至6月底，中国保险业以创业投资基金、私募股权基金等方式，投资小微企业股权金额超过30亿元人民币。