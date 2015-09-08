企业并购：欧盟将于周二批准通用电气收购阿尔斯通电力部门--消息

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透布鲁塞尔9月7日 - 两名知情消息人士周一称，欧盟反垄断机构周二将批准通用电气(奇异,GE) 以124亿欧元收购法国阿尔斯通 电力部门，这将是通用电气迄今规模最大一笔交易。
消息人士称，欧盟竞争事务执委维斯塔格将于1400GMT在斯特拉斯堡举行记者会，宣布批准这一交易，但批准是有条件的。
美国当局的批准仍待定，但亦料将在周二同时批准。
路透曾于8月14日报导，该笔交易将在有条件情况下获得欧盟执委会的批准。 (完)
(编译 于春红; 审校 戴素萍)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”