中国股市：指数熔断机制征求意见，沪深300指数涨跌5%将暂停交易半小时

路透上海9月8日 - 中国上海和深圳两大证交所及中国金融期货交易所周一晚间联合发布公告，拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下，引入指数熔断机制。今后沪深300指数 设置5%、7%两档指数熔断阈值，在该指数涨跌达到5%时，沪深市场的全部股票、可转债、可分离债、股票期权及中金所的所有股指期货合约，将暂停交易半小时。

据三家交易所发布的相关征求意见稿，熔断结束时进行集合竞价，之后继续当日交易。14:30（收盘前半小时）及之后触发5%熔断阈值，以及全天任何时段触发7%熔断阈值的，暂停交易至收市。

如果沪深300指数开盘点位已触发5%的阈值，将于9:30开市起实施熔断，暂停交易30分钟；如果开盘指数点位触发7%的阈值，将于9:30开始实施熔断，暂停交易至收市。若上午熔断时长不足的，下午开市后补足，午间休市时间不计入熔断时长，以利于投资者调整申报。

熔断机制全天有效。考虑到境内A股市场尾市阶段容易出现非理性大幅波动，因此A股在尾市阶段仍进行熔断。不过，在股指期货交割日仅上午实施熔断，无论触及5%还是7%引发的暂停交易，下午均恢复交易，以便股指期货计算交割结算价，平稳交割。

公告还指出，日内各档熔断最多仅触发一次，且涨跌均会触发熔断。公告称，双向熔断更有利于抑制过度交易，控制市场波动。境内市场处于新兴加转轨的阶段，投资者结构以中小散户为主，价格双向波动较大，既出现过恐慌性下跌，也出现过过快上涨，包括因事故导致市场短期大幅上涨的情况。

A股市场目前实施个股和指数10%涨跌幅限制。而当前实施熔断机制的欧美证券市场上，绝大多数是没有涨跌幅限制的。