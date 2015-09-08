美国个股：亚马逊计划推出50美元的平板电脑--华尔街日报

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透9月7日 - 华尔街日报援引知情人士称，在线零售商亚马逊 计划为假期旺季推出50美元的平板电脑。
这款带有单声道扬声器的平板电脑屏幕尺寸为6英寸，定价远低于亚马逊的Fire平板电脑，后者最便宜的版本也在99美元。
目前不能立即联系上亚马逊就此置评。
报导称，亚马逊还计划推出屏幕尺寸为8英寸和10英寸的平板电脑。(on.wsj.com/1LfAvPO)
报导称，尽管亚马逊Fire平板电脑把广告作为屏幕保护，但目前还不清楚新的6英寸平板电脑的成本是否包括广告。(完)
(编译 于春红; 审校 龚芳)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
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