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亚洲 | 2015年 9月 8日 星期二 08:34 BJT

《全球汇市》美元兑日圆微升，中国股市和数据成焦点

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1160 1.1167 -0.06 -7.75 1.2097

美元/日圆 119.40 119.27 0.11 -0.05 119.68

欧元/日圆 133.25 133.19 0.05 -8.24 144.78

美元/瑞郎 0.9756 0.9750 0.06 -1.86 0.9941

英镑/美元 1.5273 1.5269 0.03 -1.93 1.5573

美元/加元 1.3295 1.3306 -0.08 14.43 1.1618

澳元/美元 0.6938 0.6923 0.22 -15.05 0.8168

新西兰元/美元 0.6259 0.6255 0.06 -19.73 0.7797

澳元/日圆 82.850 82.570 0.34 -15.23 97.750

新西兰元/日圆 74.730 74.600 0.17 -20.07 93.310

英镑/日圆 182.36 182.11 0.14 -1.87 186.38

澳元/新西兰元 1.1076 1.1050 0.24 5.80 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/王颖；审校 龚芳)

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