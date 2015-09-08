《全球汇市》美元兑日圆微升，中国股市和数据成焦点

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1160 1.1167 -0.06 -7.75 1.2097
美元/日圆 119.40 119.27 0.11 -0.05 119.68
欧元/日圆 133.25 133.19 0.05 -8.24 144.78
美元/瑞郎 0.9756 0.9750 0.06 -1.86 0.9941
英镑/美元 1.5273 1.5269 0.03 -1.93 1.5573
美元/加元 1.3295 1.3306 -0.08 14.43 1.1618
澳元/美元 0.6938 0.6923 0.22 -15.05 0.8168
新西兰元/美元 0.6259 0.6255 0.06 -19.73 0.7797
澳元/日圆 82.850 82.570 0.34 -15.23 97.750
新西兰元/日圆 74.730 74.600 0.17 -20.07 93.310
英镑/日圆 182.36 182.11 0.14 -1.87 186.38
澳元/新西兰元 1.1076 1.1050 0.24 5.80 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉/汪红英/王颖；审校 龚芳)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”