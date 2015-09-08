《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月8日

*工商时报：

--股市动荡，今年6月才上路的扩大涨跌幅10%措施是否会再调整？金管会主委曾铭宗表示，这是一项好的政策，有助提供台股流动性及吸引外资来台，且10%幅度相对其他国家股市仍是算小，希望能先执行一-二年，让投资人适应，再考虑进一步的调整。

--8月国际油价急跌16%，加上人民币无预警贬值4.6%，拖累买气观望，冲击塑化第三季旺季不旺，台塑四家上市公司的8月营收月减3-5%。台塑集团高层表示，目前下游库存低档，伴随油价波动趋缓，客户刚性买气已有回温迹象，预期第四季因年度岁修结束，搭配大陆结束十一长假后，递延买气可望发酵，营运将比第三季好转。

*经济日报：

--台湾IC设计龙头联发科 宣布，将以每股195台币的现金交易方式，分二阶段收购类比暨电源管理IC厂立錡 的全部股权，总金额约290亿台币，最快明年第二季完成。

--迎接数位金融、海外扩点等发展的人才需求，华南银行决定启动今年第二度征才计画，要招募567名新人加入。据了解，本次华银开出大数据分析、派驻海外分行、储备精英与财富管理等多达38项职缺。

--环保署昨天宣布，云林禁烧生煤自治条例因抵触地方制度法、空气污染防制法和能源管理法等中央法令，昨下午已发函给云林县政府，告知其自治条例无效。环保署指出，若云林县政府不服，可向司法院声请解释。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。